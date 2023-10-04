По 2 млн рублей выплатят семьям погибших госслужащих Кубани в новых регионах

Выплаты получат члены семьи граждан, которых командировали в новые регионы страны.

Соответствующий приказ опубликовали на сайте администрации региона.

Согласно документу, выплаты предназначены для семей погибших госслужащих, которые работали в органах власти, но не занимали должности, относящиеся к должностям государственной и муниципальной службы. Кроме того, выплаты получат работники учреждений, подведомственных органам власти.

Все выплаты касаются граждан, погибших в ходе командировок в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Для получения выплат родственникам нужно предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родственные отношения с погибшим, реквизиты для выплаты, акты о расследовании несчастного случая. Решение о предоставлении выплаты управление соцзащиты примет в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

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