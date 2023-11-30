Шофер, из-за которого погибли 4 человека, не смог обжаловать приговор на Кубани

Смертельная авария с рейсовым автобусом Вышестеблиевская — Темрюк произошла утром 4 июня 2022 года. В ДТП погибли 4 человека.

В июне этого года Темрюкский районным судом приговорил 59-летнего водителя к 5 годам колонии-поселения. Приговор был обжалован.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания и оставила решение суда первой инстанции в силе. После этого приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария, в которой погибли 4 человека и 14 человек пострадали, произошла утром 4 июня 2022 года на трассе Темрюк — Фонталовская. По данным суда, водитель вышел в рейс по маршруту Вышестеблиевская — Темрюк на технически исправном автобусе Hyundai County. В автобусе находились 22 пассажира. Водитель почувствовал, что состояние его здоровья ухудшилось, однако он не остановил автобус и не высадил пассажиров. В результате автобус съехал с дороги и врезался в опору освещения и в дерево. В результате ДТП 4 пассажира в возрасте от 51 до 66 лет погибли на месте. Еще 4 получили тяжелые травмы, 9 — травмы средней тяжести. Одна пассажирка получила легкие ушибы. Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ему на 3 года работать водителем.