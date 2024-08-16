Школы на 1,5 и 1,1 тыс. мест построят под Новороссийском

Две школы откроются в станице Раевской к 2028 году.

«В этом году начнем проектирование одной из школ на 1100 мест, идем в соответствии с графиком. По второй школе на 1500 мест проводятся археологические раскопки», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Под строительство образовательных учреждений выделили два участка — в районе улиц Почтовой и Равнинной.

По школе в районе улицы Почтовой уже вышли на торги, в сентябре планируют заключить контракт на проектирование. Срок завершения детальных археологических изысканий по школе в районе улицы Равнинной — октябрь этого года.

«Формируем пакет документов для заключения контракта на выполнение гидролого-морфометрического обследования земельного участка. Газификация обеих школ будет выполнена в рамках программы догазификации, заявки уже поданы в газоснабжающие организации. Для обеспечения школ водой заключили контракт на проектирование водовода из Верхнебаканского до Раевской. Срок завершения проектирования — ноябрь 2025 года, срок строительства — 2025-2026 годы», — цитирует замглавы города Андрея Тараскина «Наша газета Новороссийск».

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