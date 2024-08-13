Школу на 1,5 тыс. мест достроили на западе Краснодара

Новая школа расположена на улице имени Генерала Брусилова, 22 в районе Западного обхода. Она станет филиалом школы № 31.

Здание школы на 1 тыс. 550 мест уже полностью готово. Сейчас специалисты готовят документы на ввод здания в эксплуатацию. В помещениях идет сборка мебели и оборудования. Общая площадь трехэтажного здания превышает 20,7 тыс. кв. м.

В здании новой школы расположили 62 класса, два актовых зала, большой спортивный зал и два малых, секцию с тренажерами и танцевальную студию.

«Западная часть Краснодара очень быстро и качественно развивается. Вместе с ней растут и семьи, и дети. Мы видим спрос от родителей на обучение школьников в этом учреждении», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов во время посещения новой школы.

Глава краевой столицы также добавил, что одновременно с укомплектованием кабинетов оборудованием идут набор педагогов и зачисление учеников. Школа примет учеников уже 1 сентября.

Родители могут подать заявление на прием ребенка в новую школу по адресу: улица Беличенко, 99 (СОШ № 45-ф) в среду с 9:00 до 13:00, в четверг — с 13:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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