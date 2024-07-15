Школу на 1,1 тыс. мест на севере Краснодара планируют достроить к концу года

Учебное заведение строят на 1-м Кипарисовом проезде в поселке Северном в рамках национального проекта «Образование». Готовность объекта составляет уже почти 60%.

Сейчас на строительном площадке работают над внутренней отделкой школы. Там прокладывают коммунальные сети, обустраивают кровлю и монтируют лифты и окна. Во дворе готовятся установить постоянное ограждение.

«Местные жители очень ждут эту школу. Она позволит разгрузить две соседние — № 65 и 107», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Завершить все строительные работы в поселке Северном планируют до конца 2024 года.

Вице-губернатор добавила, что также в этом районе скоро появится детский сад на 280 мест на улице Эгейской. Завершить работы планируют в 2025 году.

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