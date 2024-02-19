Кубань вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Образование»

Краснодарский край отметили на федеральном уровне за успешную реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм по созданию современной образовательной инфраструктуры.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова вручила благодарственное письмо главе минобра Кубани Елене Воробьевой на пленарной сессии, посвященной сфере образования. Мероприятие провели на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве.

«В ходе пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» говорили о достижениях российской системы образования, обновлении ее инфраструктуры и содержания, развитии системы воспитания и поддержке педагогического сообщества», — рассказала Елена Воробьева.

По данным Минпросвещения РФ, Краснодарский край стал лучшим регионом страны по числу построенных и капитально отремонтированных школ и детсадов за 2019-2023 годы.

Так, за прошлый год на Кубани в рамках федеральных и региональных программ построили 16 школ и 26 детсадов, провели ремонт в почти 700 учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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