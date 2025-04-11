Школу за 5,5 млрд построят на северном склоне горы Аибга в Сочи

Учебное заведение на 1,1 тыс. мест появится в районе олимпийских трамплинов в селе Эстосадок Адлерского района Сочи.

Для строительства предусмотрели смежные земельные участки на северном склоне горы Аибга. Проект новой школы почти готов. Сейчас специалисты занимаются проработкой транспортной доступности учебного заведения.

«В селе сегодня проживают около 3 тыс. человек, дети вынуждены ездить в ближайшую краснополянскую школу № 65, учиться в две смены в переуплотненных классах. Новая школа полностью покроет потребность в местах, позволит перевести обучение в одну смену, расширив возможности для организации дополнительного образования», — рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Школа займет территорию площадью 5 га. На них разместят здания основной, средней и начальной школ, спортивную инфраструктуру для занятий футболом, волейболом, гимнастикой и легкой атлетикой. Все постройки и сооружения будут вписаны в горный рельеф и защищены подпорными стенами.

К строительству планируют приступить в начале 2026 года. На проект выделили более 5,5 млрд рублей из краевого и муниципального бюджетов, сообщил Андрей Прошунин в Telegram.

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