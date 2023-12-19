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Еще одну школу в Анапе закрыли на карантин из-за пневмонии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolu-v-anape-zakryli-na-karantin-iz-za-pnevmonii
Еще одну школу в Анапе закрыли на карантин из-за пневмонии
Фото газеты "Анапское Черноморье"

Случаи заболевания выявили у учеников разных классов школы № 4 на улице Парковой.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в образовательном учреждении за последние дни зафиксировали уже 10 случаев внебольничной пневмонии. Следуя санитарным правилам, детей решили изолировать друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

По приказу директора школы № 4, дети будут учиться дистанционно до 28 декабря.

Ранее по аналогичной причине в городе закрывали школу № 1. Однако школьники уже вернулись к занятиям, пишет газета «Анапское Черноморье».

Читайте также: школу в Новороссийске перевели на дистанционку из-за «неуточненной» пневмонии. Речь идет о средней общеобразовательной школе № 34 на улице Видова в 13-м микрорайоне. Образовательное учреждение с 15 декабря временно перевели на дистанционное обучение.

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