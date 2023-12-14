Школу в Новороссийске перевели на дистанционку из-за «неуточненной» пневмонии

Речь идет о средней общеобразовательной школе № 34 на улице Видова в 13-м микрорайоне.

Среди учеников школы выявили уже 11 случаев «неуточненной» пневмонией. Чтобы обезопасить других детей, образовательное учреждение временно с 15 декабря перевели на дистанционное обучение.

Известно, что до 24 декабря школьники будут обучаться при помощи специальной платформы «Сферум», пишет газета «Новороссийский рабочий».

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