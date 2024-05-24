Школу на 1 тыс. 550 мест построят на улице Новороссийской в Краснодаре
Общество
24.05.2024 11:53
На улице Новороссийской стартовало строительство новой школы на 1 тыс. 550 мест.
В настоящее время готовится котлован под фундамент. Также на объекте подрядчик устанавливает бытовки для рабочих.
Завершить строительство школы планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба департамента строительства администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу на 1,1 тыс. мест начали строить в поселке Краснодарском на улице имени Алексея Сороки. Сдать объект планируют в следующем году.