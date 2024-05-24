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Школу на 1 тыс. 550 мест построят на улице Новороссийской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolu-na-1-tys-550-mest-postroyat-na-ulitse-novorossijskoj-v-krasnodare-2
Школу на 1 тыс. 550 мест построят на улице Новороссийской в Краснодаре
Фото t.me/depstroy23

На улице Новороссийской стартовало строительство новой школы на 1 тыс. 550 мест.

В настоящее время готовится котлован под фундамент. Также на объекте подрядчик устанавливает бытовки для рабочих.

Завершить строительство школы планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба департамента строительства администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу на 1,1 тыс. мест начали строить в поселке Краснодарском на улице имени Алексея Сороки. Сдать объект планируют в следующем году.

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