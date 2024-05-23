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Школу на 1,1 тыс. мест начали строить в поселке Краснодарском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolu-na-1-1-tys-mest-nachali-stroit-v-poselke-krasnodarskom
Школу на 1,1 тыс. мест начали строить в поселке Краснодарском
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В поселке Краснодарском стартовало строительство новой школы на улице имени Алексея Сороки. Сдать объект планируют в следующем году.

Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 100 мест. Здание будет трехэтажным, общая площадь составит 17,8 тыс. кв. м.

«Сейчас подрядчик разрабатывает котлован для фундамента. На отдельных участках специалисты начали армировать фундаментную плиту и колонны цокольного этажа. Во дворе будущей школы обустраивают резервуар ливневой канализации», — цитирует директора департамента строительства Ивана Горобца пресс-служба администрации Краснодара.

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