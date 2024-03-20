Школу на 1 тыс. 550 мест построят на улице Новороссийской в Краснодаре

Новую школу построят на территории ЖК «Рекорд» на ул. Новороссийской, 102 Г.

Завершить строительство планируют в 2016 году. В настоящее время на участке роют котлован для обустройства фундамента.

Школа рассчитана на 1 тыс. 550 мест. В ней планируют разместить учебный блок для начальной и средней школы, игровые комнаты для продленки и аудитории для творчества. В том числе классы по обработке древесины, металла и тканей, кабинет кулинарии и лабораторию 3D-моделирования. Также в новой школе будет помещение для музея, столовая, медблок, актовый и несколько спортзалов.

Все помещения будут приспособлены для маломобильных граждан. В школе установят три лифта для перемещения людей с ОВЗ. Во дворе школы обустроят поле для мини-футбола, круговую беговую дорожку на 200 м. Также там разместят участок для прыжков в длину, уличные тренажеры и площадку для волейбола и баскетбола. У ворот школы разместят парковку на 73 машины, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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