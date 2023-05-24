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Школу на 1 тыс. 550 мест начали строить в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolu-na-1-tys-550-mest-nachali-stroit-v-gelendzhike
Школу на 1 тыс. 550 мест начали строить в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас на улице Пионерской продолжаются строительные работы на всех блоках будущей школы. Она станет самой большой в городе-курорте. Работы проводятся по нацпроекту «Образование».

Школа будет состоять из шести учебных корпусов и спортзала. Все блоки соединят с помощью галерей. В здании предусмотрят все необходимое для маломобильных учеников, в том числе лифты и пандусы. Для уроков физкультуры здесь построят современный стадион. Также благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Достроить и сдать учебное заведение рассчитывают в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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