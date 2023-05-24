На Кубани назвали лидеров регионального тура всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»
По итогам заочного этапа определили лучшие столовые из 24 муниципалитетов края. Было представлено три номинации.
Среди городских образовательных учреждений лидерами стали гимназия «Эврика» Анапы, школы № 19 Сочи, № 34 Новороссийска, № 9 Армавира и № 2 Темрюкского района. Среди сельских учебных заведений — школы № 18 Выселковского района, № 12 Ленинградского района, № 25 Гулькевичского района, № 2 Калининского района и № 3 Новопокровского района.
Также в рамках конкурса назвали лучших поваров. В их число вошли Нелли Козлова из Тихорецкого района, Георгий Ковылов из Сочи и Сергей Мищенко из Гулькевичского района.
Лидеры заочного регионального этапа будут участвовать в очных состязаниях, которые пройдут 25 мая в школе № 5 Каневского района. В 2022 году это учреждение заслужило серебро всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая».
Команды представят на суд жюри тематические столы с тремя блюдами, отвечающими предложенной теме и критериям здорового питания детей. При оценке будут учитывать использование современных технологий, креативных подходов к подаче и сервировке.
Победители очного тура в каждой номинации будут представлять свой регион на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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