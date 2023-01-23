Школу на 1 тыс. 100 мест ввели в эксплуатацию в Южном районе Новороссийска

Новую школу в 15-м микрорайоне построили по нацпроекту «Образование». Строительство завершили в декабре прошлого года, в настоящее время получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Трехэтажная школа состоит из пяти блоков и рассчитана на 1 тыс. 100 мест. Ее общая площадь составляет 22 тыс. кв. м. В здании располагаются учебные кабинеты, зрительный зал на 497 мест, два спортзала, столовая на 600 мест. А также библиотека и студии для творчества.

В настоящее время в школе монтируют оборудование и собирают мебель. Завершить работы планируют в феврале. Параллельно идет процедура получения лицензии на образовательную деятельность, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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