Школу на 1,5 тыс. мест начали строить в Краснодаре в районе улицы Российской

Новое учебное заведение в ближайшие годы появится на улице им. Григория Пономаренко, 39 в поселке Калинино. Его строят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

На строительном объекте уже начались работы. Специалисты расчищают участок от мусора и растений, а также устраивают подпорную стену. Для этого задействовали 15 человек и несколько единиц техники.

На участке около 3 га построят трехэтажное здание, в котором разместят актовый и спортивный залы, столовую и 62 класса. Новая школа на 1,5 тыс. мест примет учеников из расположенного рядом частного сектора и Музыкального микрорайона.

Строительство образовательного учреждения планируют завершить к лету 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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