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Школьный учитель в Кореновске уговорил двоих подростков попробовать наркотики

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnyj-uchitel-v-korenovske-ugovoril-dvoih-podrostkov-poprobovat-narkotiki
Школьный учитель в Кореновске уговорил двоих подростков попробовать наркотики
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчину обвинили в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков, что повлекло тяжкие последствия.

Установили, что в апреле 2022 года учитель, который преподавал в образовательных учреждениях города иностранные языки, у себя в квартире уговорил знакомых подростков 16 и 17 лет употребить внутривенно синтетический наркотик. В итоге это привело к появлению у школьников наркотической зависимости. Кроме того, одного из них госпитализировали с постинъекционной флегмоной правого плеча.

Возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину признал. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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