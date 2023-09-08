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Отцу и сыну грозит 20 лет колонии за торговлю оружием и наркотиками на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ottsu-i-synu-grozit-20-let-kolonii-za-torgovlyu-oruzhiem-i-narkotikami-na-kubani
Отцу и сыну грозит 20 лет колонии за торговлю оружием и наркотиками на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Отрадненского района 56 лет и 30-летний житель Армавира пытались продать автомат и патроны к нему.

По данным следствия, отец и сын в 2015 году приобрели автомат Калашникова. Оружие они решили сбыть покупателю в Отрадненском районе. На встречу с ними под видом покупателей пришли полицейские. «Купив» оружие и боеприпасы, они задержали подозреваемых.

Также в ходе следствия установили причастность 30-летнго мужчины к сбыту более 260 г марихуаны в Армавире. В ходе обыска в доме 56-летнего подозреваемого нашли свыше 3,8 кг частей конопли и порядка 210 г готового наркотика. В доме его сына обнаружили порядка 6,7 кг марихуаны.

На мужчин завели уголовное дело. Во время следствия они находились под стражей.

В настоящее время дело передали в суд. Подозреваемым грозит до двадцати лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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