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Пистолет, «мигалки» и поддельные автономера нашли в машине приезжего в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pistolet-migalki-i-poddelnye-avtonomera-nashli-v-mashine-priezzhego-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/police_sochi

По подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия в Центральном районе задержали 40-летнего приезжего.

В салоне его Toyota полицейские нашли пистолет Макарова, который согласно проведенной экспертизе, пригоден для стрельбы, а также восемь патронов к нему. Кроме того, правоохранители обнаружили устройство для подачи специальных свето-звуковых сигналов и госномера неустановленного образца.

На подозреваемого завели уголовное дело. За незаконный оборот оружия ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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