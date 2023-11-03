Школьный спортзал отремонтировали в Отрадненском районе по нацпроекту

С просьбой отремонтировать спортзал в школе к главе региона Вениамину Кондратьеву в сентябре 2022 года обратилась жительница станицы Отрадной.

По поручению губернатора средства выделили из краевого бюджета в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Создать условия для занятий физкультурой и спортом в сельских школах особенно важно. В поселках, хуторах и станицах нагрузка на спортивные залы удваивается. Днем в них организовывают уроки и дополнительные секционные занятия для школьников, а по вечерам с пользой для здоровья проводит время вся активная молодежь», — сказал Кондратьев.

В спортзале привели в порядок напольные покрытия и потолки, раздевалки и душевые, закупили новое оборудование. Школу построили в 1981 году, а спортивный зал отремонтировали в этом году впервые. Сейчас в школе учатся почти 200 человек.

Кроме того, по поручению главы Кубани капитально отремонтировали дорогу в Крымском районе. С просьбой к губернатору обратился один из местных жителей.

Трасса протяженностью более 17 км связывает сразу три населенных пункта — станицу Троицкую и хутора Новотроицкий и Евсеевский. На проезжей части уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары, уличное освещение и остановки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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