Школьный автобус с детьми застрял в грязи на окраине Краснодара

Это произошло утром 23 января на территории СНТ «Ива» в районе поселка Березового.

Предварительно, автобус вез детей в школу № 50, но застрял в грязи, пытаясь объехать другие автомобили на дороге. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях. Эта информацией заинтересовались правоохранительные органы.

По данному факту прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. Правоохранители проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также дадут оценку условиям и причинам произошедшего. При выявлении оснований примут меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В Муниципальном центре Управления Краснодара уточнили, что инцидент со школьным автобусом произошел на подъездной дороге к садовому товариществу. В результате него никто не пострадал, автобус не получил каких-либо повреждений.

«Из-за скользкой дороги по краю проезжей части не смогли разъехаться КамАЗ и школьный автобус, в результате чего автобус скатился в обочину», — говорится в сообщении МЦУ.

Вскоре на место прибыл другой автобус, который отвез детей на уроки в школу. Уточняется, что на этой дороге выполнят гравийный ремонт при наличии финансирования.

Читайте также: прокуратура проверит информацию о подтоплении участка у школы под Краснодаром. Накануне в соцсетях по всей стране распространили ролик из поселка Южного, на котором школьники идут по подтопленной территории. Дети шли почти по колено в воде.