Прокуратура проверит информацию о подтоплении участка у школы под Краснодаром

Накануне в соцсетях по всей стране распространили ролик из поселка Южного, на котором школьники идут по подтопленной территории. Дети шли почти по колено в воде.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура Динского района организовала проверку по факту подтопления участка земли, расположенного около школы № 15 в поселке Южном. Для ее проведения привлекли сотрудников ГИБДД.

По результатам проверку правоохранители дадут оценку работе органов местного самоуправления по организации дорожного движения в поселке Южном и обеспечении отвода ливневых вод в районе школы № 15.

При выявлении нарушений примут комплекс мер реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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