Школьницы на электросамокате сбили коляску с годовалым ребенком в Краснодаре

Инцидент произошел 18 ноября в 16:22 на пересечении улиц Зиповской и Московской.

О случившемся сообщили в соцсетях. На видеозаписи запечатлен момент, как две девочки на электросамокате едут по улице Московской. В этот момент из-за киоска появляется женщина с коляской, которая направляется по улице Зиповской к пешеходному переходу. Электросамокат не успевает затормозить и врезается коляску.

Женщина обратилась в полицию. Она рассказала в заявлении о том, что гуляла со своим сыном в возрасте 1 года и 2 месяцев. Во время прогулки в пешеходной зоне в коляску врезался самокат, на котором находились две девушки. Девушки сказали, что им по 14 лет.

«При этом коляска не опрокидывалась, а ребенок ударился об ее бортик головой. Мать с ребенком были доставлены в медучреждение, где ребенку диагностировали ушиб мягких тканей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

В ведомстве добавили, что девушки, находившиеся на электросамокате, скрылись с места происшествия. Сейчас устанавливают личность девушки, которая управляла электросамокатом. По окончании разбирательства примут законное процессуальное решение.

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