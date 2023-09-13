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В Анапе задержали двоих самокатчиков, сбивших в парке 3-летнего ребенка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zaderzhali-dvoih-samokatchikov-sbivshih-v-parke-3-letnego-rebenka
В Анапе задержали двоих самокатчиков, сбивших в парке 3-летнего ребенка
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 9 сентября около 18:00 в сквере Гудовича.

В дежурную часть ОМВД России по Анапе поступило сообщение о том, что в парке от наезда самоката пострадал ребенок. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что мужчина и женщина ехали вдвоем по парку на одном самокате и на скорости сбили 3-летнего ребенка, который стоял у фонтана. В результате ребенок упал и получил травму головы, а самокатчики уехали.

«Участники происшествия установлены, ими оказались 25-летний житель Липецкой области со спутницей. Они задержаны и доставлены в отдел полиции, материалы переданы по подследственности», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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