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Школьницы из Новороссийска рассказали о педагоге, проводившем откровенные фотосессии с учеником

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnitsy-iz-novorossijska-rasskazali-o-pedagoge-provodivshem-otkrovennye-fotosessii-s-uchenikom
Школьницы из Новороссийска рассказали о педагоге, проводившем откровенные фотосессии с учеником
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Учителя географии из Новороссийска обвиняют в развращении несовершеннолетнего. В произошедшем разбираются правоохранители.

В отношении 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Я была шокирована, такой прекрасный учитель, и такие новости. Он всегда объяснял на уроках все понятно и относился к ученикам доброжелательно», — рассказала бывшая ученица географа.

По ее словам, педагог добрый и открытый человек, который всегда хорошо объяснял учебный материал на своих уроках и при необходимости шел на встречу ученикам. В его действиях она никогда не замечала ничего подозрительного. Девушка уточнила, что у географа есть жена. Она работает завучем в этой же школе.

При этом другая его ученица пожаловалась, что мужчина плохо обучал школьников.

«За идеально выполненную работу, которая красиво оформлена, ставил три. Контрольные давал иногда не по темам», — сказала она.

Еще одна ученица рассказала, что об их учителе географии у всех разное мнение, пишет газета «Московский комсомолец».

Как писал интернет-портал «Кубань», по информации источника, учитель географии в Новороссийске в течение полугода проводил откровенные фотосессии со своим учеником за вознаграждения. Недавно школьник потребовал увеличить оплату за съемки, но учитель отказался. Из-за этого они поссорились. Об этом стало известно случайно во время педсовета.

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