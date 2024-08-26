Школьница упала с электросамоката и разбила голову в Сириусе

Инцидент произошел на улице Международной. Информацию о том, что ребенку нужна помощь, передали сотрудникам вневедомственной охраны, которые патрулировали улицы.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 10-летняя девочка каталась на электросамокате под присмотром родителей. Школьница не справилась с управлением, упала, ударилась головой и получила рассечение.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно доставили ребенка и ее родителей в травмпункт. Девочке оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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