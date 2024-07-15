Школьница свалилась в каньон Псахо с 10-метровой высоты в Сочи

Инцидент произошел на днях в горах Адлерского района.

Приехавшая на отдых в Сочи из Московской области 13-летняя девочка упала в каньон Псахо с высоты около 10 метров. При падении школьница получила перелом голеностопа.

Очевидцы сразу помогли пострадавшей девочке. Несколько мужчин по очереди выносили ее на себе по руслу реки.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей туристке доврачебную помощь, а затем вынесли на носилках к базе отдыха. Родители самостоятельно отвезли девочку в травмпункт, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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