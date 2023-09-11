Школьница рассталась с жизнью из-за несчастной любви в Белореченске

По факту происшествия в прокуратуре региона возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

В соцсетях сообщали, что девочка покончила с собой, чтобы перенестись в компьютерную игру. Однако в прокуратуре эту информацию не подтвердили. Предположительно, на такой шаг подросток решилась из-за неразделенной любви, сообщает «АиФ-Юг».

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