Школьница «прокачала» персонажа в игре за деньги с карты матери в Новороссийске

В полицию Новороссийска обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее дочь передала мошенникам информацию о ее банковском счете.

Выяснили, что в одном из мессенджеров мошенники присоединились к сообществу подростков, где те обсуждают онлайн игры. Аферисты вошли в доверие к девочке, переписываясь с ней по теме игры с фейкового аккаунта.

Под предлогом выгодной покупки дополнительных жизней, которые позволяют продолжить игру, мошенники получили от подростка данные банковской карты ее матери. Сумма ущерба — 170 тыс. рублей.

«Уважаемые жители города — мамы, папы, бабушки и дедушки! В мобильных приложениях и играх есть платный контент. Договоритесь с ребенком, что платежи нужно согласовывать со взрослыми. Главные факторы риска — доверчивость детей и их неосведомленность о правилах финансовой безопасности. Разъясните детям, что мошенники активно действуют на просторах интернета и любое предложение, касающееся денег, финансовых счетов и банковских карт, необходимо проговаривать с родителями», — сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

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