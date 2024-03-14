Школьница погибла, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Трагедия произошла вечером 13 марта в многоквартирном доме на улице Душистой, 54 в микрорайоне Молодежном.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что из окна многоэтажки с большой высоты выпала 14-летняя девочка, учившаяся в школе № 107. При падении она разбилась насмерть.

«Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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