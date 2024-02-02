Девушка выпала из окна многоэтажки в Краснодаре на «Панораме»

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в многоквартирном доме на улице Восточно-Кругликовская, 20.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что девушка выпала во двор из окна квартиры в 1 подъезде. По их словам, после падения с высоты 5-6 этажа девушка выжила. Ее увезли в больницу на машине скорой помощи.

О причинах ЧП не известно. Однако соседи слышали скандал из квартиры, где она находилась.

Официальных комментариев по этому инциденту пока не поступало. Информация уточняется.

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