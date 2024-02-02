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Девушка выпала из окна многоэтажки в Краснодаре на «Панораме»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-vypala-iz-okna-mnogoetazhki-v-krasnodare-na-panorame
Видео t.me/tk_krd

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в многоквартирном доме на улице Восточно-Кругликовская, 20.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что девушка выпала во двор из окна квартиры в 1 подъезде. По их словам, после падения с высоты 5-6 этажа девушка выжила. Ее увезли в больницу на машине скорой помощи.

О причинах ЧП не известно. Однако соседи слышали скандал из квартиры, где она находилась.

Официальных комментариев по этому инциденту пока не поступало. Информация уточняется.

Читайте также: в Краснодаре из окна школы выпала 12-летняя девочка. Инцидент произошел 7 декабря в одной из школ на Проспекте Чекистов в Краснодаре.

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