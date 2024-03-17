Школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре

Председатель участковой избирательной комиссии № 2138 в Краснодаре прокомментировала инцидент с поджогом скатерти на избирательном участке, который произошел 17 марта.

«Мне хотелось бы предупредить сограждан о том, что наши внешние недоброжелатели пытаются открыто использовать наших детей для нарушения хода голосования. У нас произошло небольшое ЧП — одна их воспитанниц школы, в которой расположен УИК, зашла в помещение для голосования и подожгла скатерть», — рассказала председатель УИК № 2138 Краснодара Инна Емельянова.

Она отметила, что никакого ущерба ребенок не нанес. Голосование продолжается в обычном порядке, а со школьницей работают психологи и полиция.

«По предварительной информации, девочка совершила этот поступок по указке сетевых агентов спецслужб сопредельного государства. Это делается исключительно из желания мелко навредить, деморализовать граждан, дестабилизировать избирательный процесс на участках. В связи с этим, я хочу поблагодарить бойцов, находящихся в зоне СВО, поблагодарить неравнодушных граждан, работников оборонной сферы. Вы боретесь с настоящей гидрой, которая пытается использовать наших детей против нас. Я очень надеюсь, что ответственные за подобные акции будут найдены и решительно наказаны. Берегите своих близких», — добавила Емельянова.

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