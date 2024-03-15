На избирательном участке в Сочи женщина вылила краску в урну для бюллетеней

Инцидент произошел днем 15 марта, подозреваемую задержали. В ближайшее время подозреваемую доставят в подразделение краевого СК, где следователи приступят к ее допросу.

По версии следствия, женщина, находясь на одном из избирательных участков в Сочи, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ЦИК РФ призвали усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней.

«Делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования», — цитирует зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева «Интерфакс».

В Telegram-канале «Война с фейками» отмечают, что люди, совершающие такие поступки — жертвы мошенников. Ранее фиксировалось множество случаев, когда людей заставляли взять кредиты, перевести деньги, а потом, за возврат средств, просили сделать ряд противоправных действий, например, поджечь военкомат. Однако, даже если условия мошенников были выполнены, денег никто не возвращал. Зато люди получали уголовное дело с предусмотренными УК наказаниями. Например, за порчу урны предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Также россияне по всей стране сообщают о полученных сообщениях якобы от сотрудников ЦИК, МВД, ФСБ и других органов с призывами заливать урны для голосования чернилами или зеленкой. Избиратели получают угрозы, которые не могли быть отправлены госслужащими. Такая или любая похожая информация является недостоверной и вброшенной заинтересованными в срыве легитимных выборов. Если вы или ваши близкие получили подобные сообщения, не реагируйте на них.