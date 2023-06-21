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Школьница отравилась алкоголем на концерте репера в Сочи, полиция начала проверку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnitsa-otravilas-alkogolem-na-kontserte-repera-v-sochi-politsiya-nachala-proverku
Школьница отравилась алкоголем на концерте репера в Сочи, полиция начала проверку

В полицию 20 июня поступило сообщение о том, что в одном из баров на улице Навагинской продают алкоголь подросткам.

Позже поступило еще одно сообщение — возле бара находится несовершеннолетняя, которой нужна медицинская помощь. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Двух 14-летних девочек экстренно отвезли в больницу, еще четырех подростков доставили туда для освидетельствования. Оно показало в крови двух из них наличие алкоголя.

Сейчас сотрудники полиции проверяют заведение, в котором подростки смогли купить алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появилась информация, что из-за сообщения о том, что девочке стало плохо, в баре прервали концерт репера PINQ. До того, как выступление прервали, артист успел исполнить одну песню.

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