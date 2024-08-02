Школьница на электросамокате погибла в ДТП с иномаркой в Сочи

Смертельная авария произошла вечером 2 августа около 21:00 на улице Ромашек в Адлерском районе Сочи.

По предварительным данным, 15-летняя девочка и ее 16-летняя подруга ехали на арендованном электросамокате.Школьница выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП 15-летняя девочка погибла на месте аварии. Ее подруга получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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