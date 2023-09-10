Школьников Кубани приглашают принять участие в конкурсе #Эко_Игры

Экологический конкурс #Эко_Игры продлится до 24 ноября.

Конкурс состоит из трех этапов. Внутришкольный продлится до 20 сентября, на нем будут сформированы команды добровольцев. В рамках муниципального этапа, который продлится с 1 октября по 10 ноября, участники представят свои команды, примут участие в викторине и решат практическое задание по сортировке мусора.

Региональный этап стартует 14 ноября и продлится до 24 ноября. Командам предстоит подготовить видеоролики, посвященные проблемам обращения с ТКО и способам их решения.

Организаторами конкурса «#Эко_Игры» выступают «Агентство ТЭК» при поддержке министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. С информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице конкурса ВКонтакте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на конкурс «Лидеры Кубани» подали около 15 тыс. заявок.