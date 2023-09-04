На конкурс «Лидеры Кубани» подали около 15 тыс. заявок

Этап тестирования на конкурсе «Лидеры Кубани» стартует 4 сентября и продлится до 10 сентября.

Из 15 тыс. подавших заявки в этап тестирования прошли 9 тыс. 673 человека, которые полностью заполнили анкету и прикрепили видеоролик. Следующий этап кадрового конкурса будет состоять из двух модулей, в которых проверят общие знания конкурсантов в разных областях и оценят проектные компетенции участников.

По словам вице-губернатора Александра Топалова, конкурсные испытания формируются, исходя из анализа реальных вызовов, с которыми сталкиваются краевые структуры, органы местного самоуправления и коммерческие компании.

Главная цель конкурса — собрать профессиональную команду управленцев нового поколения, которые будут работать в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году конкурс «Лидеры Кубани» пройдет в шестой раз. За это время в проекте приняли участие почти 30 тыс. человек, по итогам конкурсных испытаний более 100 человек получили новые назначения. Дистанционный отбор пройдет с 4 по 10 сентября. Очные полуфиналы пройдут 15, 22, 29 сентября и 6 октября. С 14 по 27 октября состоятся финальные испытания.