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Кондратьев: 1 августа стартует прием заявок на конкурс «Лидеры Кубани»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-1-avgusta-startuet-priem-zayavok-na-konkurs-lidery-kubani
Кондратьев: 1 августа стартует прием заявок на конкурс «Лидеры Кубани»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о начале приема заявок для участия в кадровом конкурсе «Лидеры Кубани».

По словам главы региона, в этом году конкурс пройдет в шестой раз.

«За это время в проекте приняли участие почти 30 тыс. человек, по итогам конкурсных испытаний — более 100 человек получили новые назначения. Считаю конкурс хорошим стартом для талантливых управленцев — здесь есть все возможности проявить себя, продемонстрировать свои способности и компетенции», — написал Кондратьев в Telegram.

Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте лидерыкубани.рф до 31 августа.

Дистанционный отбор пройдет с 4 по 10 сентября. Очные полуфиналы пройдут 15, 22, 29 сентября и 6 октября. С 14 по 27 октября состоятся финальные испытания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в прошлом году на участие в конкурсе «Лидеры Кубани» подали заявки более 5,5 тыс. человек.

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