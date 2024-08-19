Злые школьники забросали петардами бездомного и устроили пожар в Краснодаре

В соцсетях появилась информация о том, что в краевой столице агрессивные подростки издевались над мужчиной без определенного места жительства.

Школьника забросали бездомного петардами. В результате из-за этого начался крупный пожар. По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю начал проводить доследственную проверку.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СКР Андрею Маслову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

По словам местных жителей в соцсетях, мужчина жил на пустыре за забором в Пашковском жилом массиве. Школьникам это почему-то не понравилось, и они решили его прогнать. Для этого подростки использовали петарды, из-за которых и вспыхнула сухая трава.