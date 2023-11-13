Школьники-вандалы разгромили недавно установленную сцену в Белореченском районе

Случай произошел накануне в станице Пшехской. Уличную сцену с танцевальной площадкой разбили ученики местной школы № 26.

Подростки разбили облицовочную плитку, оторвали доски на полу сцены, а также раскурочили урны. Объект недавно построили по многочисленным просьбам местных жителей.

Действия школьников-вандалов попали на камеры видеонаблюдения. Сейчас специалисты устанавливают личности хулиганов. Восстанавливать уличную сцену в Пшехской придется родителям подростков за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Белореченского района.

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