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Подростки разбили покрытие на скейт-площадке за 10 млн рублей в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostki-razbili-pokrytie-na-skejt-ploshhadke-za-10-mln-rublej-v-goryachem-klyuche?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео t.me/sergey_belopolskyi

На камеры видеонаблюдения возле площадки попал подросток, который прыгал на металлической рампе, из-за чего бордюр на площадке разбился.

На строительство скейт-площадки выделили около 10 млн рублей, отметил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

«Мы могли бы построить 2 км тротуаров (а они много, где нужны), капитально отремонтировать ТО «Перекресток» или любую из городских школ. Но я видел, как ребята ждут скейт-площадку — место притяжения, где они могут совершенствоваться, общаться, вести подвижный здоровый образ жизни. Это очень важно, поэтому мы создали современный объект для молодежи», — написал Сергей Белопольский в Telegram.

По итогам происшествия в городе проработают вопрос об установке ограждения на площадке. Кроме того, ограничат и время посещения площадки, добавил глава.

«Не буду рассуждать о том, что такая неблагодарность вызывает, мягко говоря, недоумение. Каждый из участников «поступка» и их родители пусть сами ответят себе на вопросы: почему и зачем?» — добавил Белопольский.

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