Школьники помогли потушить загоревшиеся машины и траву в Новороссийске

Пожар произошел 18 августа на улице Равнинной в станице Раевской.

Из-за короткого замыкания загорелась хозпостройка, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль и траву.

Заметив пламя, двое братьев-подростков оперативно сообщили о пожаре взрослым и попросили соседей помочь начать тушить его подручными средствами до приезда спасателей. Когда возгорание потушили, школьники попросили у сотрудников МЧС ранцевые огнетушители и пролили водой оставшиеся очаги тления в траве.

«Несмотря на свой юный возраст, ребята проявили настоящую смелость, мужество и бдительность. Не остались равнодушными к чужой беде! Ребята — большие молодцы! Не сомневаюсь, что они вырастут достойными людьми, а их поступок станет примером и для сверстников, и взрослых!» — написал замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у автомобиля воспламенился бензобак, огонь перекинулся на траву. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Однако две машины восстановлению не подлежат.