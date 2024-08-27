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Школьники на мопеде влетели в «Приору» и попали в больницу на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolniki-na-mopede-vleteli-v-prioru-i-popali-v-bolnitsu-na-kubani
Школьники на мопеде влетели в «Приору» и попали в больницу на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

ДТП с участием несовершеннолетних произошло 26 августа около 20:00 на улице Советов в станице Ленинградской.

По предварительным данным, 14-летний подросток за рулем мопеда Alfa не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся в попутном направлении «Ладу Приора» под управлением 25-летнего водителя.

Известно, что прав на управление транспортом у подростка не было. От удара автомобиль сошел с проезжей части на прилегающую территорию.

В результате ДТП водитель мопеда и его 14-летний пассажир получили травмы. Школьников госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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