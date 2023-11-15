Школьники на мопедах без прав за вечер сбили трех пешеходов в Сочи

За прошедшие сутки на территории курорта произошло два ДТП по вине несовершеннолетних водителей мототранспорта.

В Головинке на улице Мостовой 13-летний мальчик на мопеде сбил 10-летнюю девочку, которая шла по обочине. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь.

Второе ДТП произошло на улице Виноградной. Там 16-летний водитель скутера Yamaha без регистрационных знаков сбил двух пешеходов, которые шли по нерегулируемому переходу. В результате ДТП водитель, его 14-летний пассажир и женщина-пешеход получили травмы. Медики оказали им помощь.

Оба виновника ДТП не имели водительских прав на управление мототранспортом, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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