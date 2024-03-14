Школьники Краснодара уйдут на короткую «удаленку» из-за предстоящих выборов

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать практически во всех школах Краснодара — в 99 школах откроют 226 избирательные комиссии.

Исключением станут СОШ № 74, 97 и филиал школы № 100 в поселке Плодородном. В этих школах занятия будут проводить в обычном режиме. В остальных школах Краснодара 15 и 16 марта обучение будет проходить в удаленном формате.

«Темы, запланированные на 15 марта, в некоторых школах уже отработаны. В остальных ученики изучат их на электронных образовательных ресурсах», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара со ссылкой на городской департамент образования.

Электронные ресурсы для обучения также будут использовать и 16 марта. В понедельник, 18 марта в большинстве школ обучение продолжится в удаленном формате, в 31 СОШ возобновятся очные занятия.

При этом все школы Краснодара внесли необходимые изменения в календарно-тематическое планирование. Общее количество учебных часов в образовательных учреждениях не снизится.

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