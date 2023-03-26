Школьники из Усть-Лабинского района познакомились с IT-профессиями

В Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже прошел день карьеры, в рамках которого профориентацию получили 120 учеников 8-9 классов местных школ и соседних районов.

Школьникам рассказали о востребованных на Кубани профессиях, они встретились с потенциальными работодателями и прошли профессиональные пробы.

По словам первого замминистра образования региона Сергея Пронько, Кубани необходимы квалифицированные специалисты в сфере IT, так как цифровизация затрагивает разные сферы: промышленность, экономику, образование, культуру, здравоохранение.

«Необходимы квалифицированные специалисты, которые помогут оцифровать отдельные производственные процессы и повысить их эффективность. Таких специалистов мы будем готовить по программам «Профессионалитета» в сотрудничестве с лучшими IT-специалистами», — отметил замминистра.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Усть-Лабинского колледжа с нового учебного года откроется краевой Центр развития цифровизации. В него войдет Краснодарский гуманитарно-технологический колледж. Центр будет готовить специалистов по программам «Компьютерные системы и комплексы» и «Информационные системы и программирование», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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