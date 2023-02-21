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Более 4,5 тыс. школьников Кубани изучат языки программирования по проекту «Код будущего»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-4-5-tys-shkolnikov-kubani-izuchat-yazyki-programmirovaniya-po-proektu-kod-budushhego
Более 4,5 тыс. школьников Кубани изучат языки программирования по проекту «Код будущего»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эта работа проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Сейчас продолжается рассмотрение заявок. Уже более 7 тыс. старшеклассников подали документы на бесплатные курсы программирования.

Такое обучение предоставляется за счет средств федерального бюджета.

«Код будущего» — проект Минцифры России. Сейчас госорганизации, бизнес, IT-компании нуждаются в талантливых специалистах. Проект позволяет ребятам, интересующимся цифровыми технологиями, изучить современные языки программирования, получить полезные навыки», — отметил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Это поможет в будущем получить интересную, востребованную и высокооплачиваемую профессию, добавил руководитель ведомства.

Обучение будет происходить как по сети, так и в офлайн-формате. Организаторы предусмотрели три уровня сложности — «Начальный», «Базовый» и «Продвинутый». За два года учащиеся освоят курс, в который входят 4 модуля по 36 академических часов каждый, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Заявки на участие в проекте принимают на портале «Госуслуги». Информация о наличии в регионе классов для офлайн-обучения размещена здесь.

Задать вопросы об участии в проекте можно по телефону горячей линии: 8(800)-505-30-35.

Читайте также: в России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны.

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