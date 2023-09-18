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Школьники-дайверы нашли гигантский бюст Ленина на дне моря в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolniki-dajvery-nashli-gigantskij-byust-lenina-na-dne-morya-v-anape
Школьники-дайверы нашли гигантский бюст Ленина на дне моря в Анапе
Фото sakhalife.ru

Школьники приехали в Краснодарский край из Якутию для участия в соревнованиях по масрестлингу.

Во время занятий по дайвингу в Анапе они нашли на дне моря большой бюст Владимира Ленина массой почти в 1 т.. Удивлению юных спортсменов не было предела. Бюст Ильича неплохо сохранился на дне, с его лысины немного осыпалось покрытие.

Вероятно, бюст Ленина специально затопили местные дайверы. В подводном музее поблизости есть бюсты Иосифа Сталина и футболистов: Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает Sakhalife.

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