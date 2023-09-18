Школьники-дайверы нашли гигантский бюст Ленина на дне моря в Анапе

Школьники приехали в Краснодарский край из Якутию для участия в соревнованиях по масрестлингу.

Во время занятий по дайвингу в Анапе они нашли на дне моря большой бюст Владимира Ленина массой почти в 1 т.. Удивлению юных спортсменов не было предела. Бюст Ильича неплохо сохранился на дне, с его лысины немного осыпалось покрытие.

Вероятно, бюст Ленина специально затопили местные дайверы. В подводном музее поблизости есть бюсты Иосифа Сталина и футболистов: Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает Sakhalife.

Читайте также: в Новороссийске дайвер нашел на дне моря пушечные ядра. Интересные находки новороссийский поисковик и дайвер Александр Кампер сделал во время погружения в Цемесской бухте около рыбозавода.