Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках

Закон об этом приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях. Авторами законопроекта выступили депутаты от всех партий.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках парламентариев просили учителя и родители. Новый закон приняли, чтобы повысить качество образования детей в России.

Ученикам разрешат пользоваться смартфонами на уроках в школах только в экстренных случаях, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

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