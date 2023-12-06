Итоговое сочинение в Краснодарском крае напишут более 23 тыс. выпускников

На итоговое сочинение заявки подали уже 23,3 тыс. учеников 11-х классов, на изложение — 148 человек.

В соответствии с новыми правилами, изменили дополнительные сроки написания итогового сочинения: на первую среду февраля (в 2024 году это 7 число) и на вторую среду апреля (в 2024 году это 10 число).

Успешное написание итогового сочинения — одно из главных условий допуска в государственной итоговой аттестации. Продолжительность написания: 3 часа 55 минут. Итоги работы школьников оценивают по системе «зачет/незачет».

Результаты сочинений можно будет узнать к 18 декабря. Выпускники получат информацию в школах, а люди, которые уже закончили обучение, — по месту регистрации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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